4 527 жителей Псковской области заразились коронавирусом

07:40, 26 августа 2020, ПАИ

4 527 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 26 августа коронавирус за последние сутки подтвердили у 28 человек.

Выздоровели 3 193 пациента (за сутки – 24). Умер 61 инфицированный человек. Всего специалисты провели 78 814 (за сутки – 688) тестов на коронавирус.

«За прошедшие сутки наблюдается заметное снижение по сравнению с предыдущими днями: +28 новых случаев, в активных очагах +0. Число выздоровевших выросло на +24», – написал губернатор и призвал псковичей беречь себя и соблюдать все требования Роспотребнадзора.