Житель Красногородского района пытался украсть велосипед на глазах у владелицы

09:12, 26 августа 2020, ПАИ

Украсть велосипед пытался житель Красногородского района. За это он был приговорён к исправительным работам, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вытащил из велосипедной парковки женский велосипед. Не реагируя на крики владелицы велосипеда, он попытался скрыться с ним с места преступления. Однако был задержан проезжавшим мимо патрулём полиции.

Мужчина был приговорён к 6 месяцам исправительных работ.