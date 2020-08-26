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Житель Красногородского района пытался украсть велосипед на глазах у владелицы

Украсть велосипед пытался житель Красногородского района. За это он был приговорён к исправительным работам, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вытащил из велосипедной парковки женский велосипед. Не реагируя на крики владелицы велосипеда, он попытался скрыться с ним с места преступления. Однако был задержан проезжавшим мимо патрулём полиции.

Мужчина был приговорён к 6 месяцам исправительных работ.

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