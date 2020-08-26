0
10:29
Александр Козловский обсудил с однопартийцами вопросы развития Порховского района
10:20
211 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса
10:04
60 экскурсий разработали в Псковской области по программе туристического кешбэка
09:27
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
08:48
Программу оздоровления предприятий ЖКХ готовят в Псковской области
07:40
4 527 жителей Псковской области заразились коронавирусом
19:55
Западный ветер испортит погоду в Псковской области
Еще новости
Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе управляющей компании в Великих Луках

В Великих Луках прокуратура выявила нарушения в работе управляющей компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой города Великие Луки в связи с публикацией в средствах массовой информации жалоб со стороны жителей многоквартирного дома № 7 на проспекте Гагарина проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства управляющей компанией МП «Радист».

В частности, не проводились работы по выкашиванию и уборке газонов, а также ремонту детских игровых элементов, находящихся на придомовой территории.

В договор управления многоквартирным домом соответствующие обязательные виды работ не включены. В адрес директора управляющей компании внесли представление.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Александр Козловский обсудил с однопартийцами вопросы развития Порховского района
26 августа 2020
Александр Козловский обсудил с однопартийцами вопросы развития Порховского района
211 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса
26 августа 2020
211 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса
60 экскурсий разработали в Псковской области по программе туристического кешбэка
26 августа 2020
60 экскурсий разработали в Псковской области по программе туристического кешбэка
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
26 августа 2020
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
Программу оздоровления предприятий ЖКХ готовят в Псковской области
26 августа 2020
Программу оздоровления предприятий ЖКХ готовят в Псковской области
4 527 жителей Псковской области заразились коронавирусом
26 августа 2020
4 527 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Западный ветер испортит погоду в Псковской области
25 августа 2020
Западный ветер испортит погоду в Псковской области
Tele2 запускает «Безлимит на Telegram»
25 августа 2020
Tele2 запускает «Безлимит на Telegram»

Идет загрузка...