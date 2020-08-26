Прокуратура выявила нарушения в работе управляющей компании в Великих Луках

09:22, 26 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках прокуратура выявила нарушения в работе управляющей компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой города Великие Луки в связи с публикацией в средствах массовой информации жалоб со стороны жителей многоквартирного дома № 7 на проспекте Гагарина проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства управляющей компанией МП «Радист».

В частности, не проводились работы по выкашиванию и уборке газонов, а также ремонту детских игровых элементов, находящихся на придомовой территории.

В договор управления многоквартирным домом соответствующие обязательные виды работ не включены. В адрес директора управляющей компании внесли представление.