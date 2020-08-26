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Общество

Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» традиционно пройдет в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Об этом сообщается на официальной странице музея-заповедника «Изборск» в Instagram.

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 августа, в день престольного праздника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря - Успения Пресвятой Богородицы.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой проведение фестиваля в традиционном формате невозможно, в этом году представители сето из Эстонии не смогут посетить фестиваль, так же как и все желающие гости и туристы. Но атмосферу семейной встречи мы воссоздадим с помощью онлайн-трансляции.

Параллельно на площадках в деревне Сигово и в Эстонии пройдут выступления творческих коллективов, за которыми можно будет следить на YouTube-каналах и в нашей группе «ВКонтакте». Начало трансляции в 16:00.

В этом году фестиваль посетят гости из «сибирского Королевства сето» - ансамбль сето из Красноярского края. А также выступит этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии.

«Несмотря на онлайн-формат, фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» — это уникальная возможность посетить «Королевство Сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» - объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения и ближе познакомиться с трудолюбивым народом сето», - отметили в музее.

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