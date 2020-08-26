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Общество

Определены российские регионы с самым грязным воздухом

Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ определены как регионы с самым загрязненным воздухом. Об этом говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.

В числе лидеров также оказались Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.

При этом указывается, что в прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ, а на одного жителя России пришлось в среднем 155 килограммов вредных выбросов в год. Около трех четвертей всех выбросов генерируют предприятия, одну четверть отравляющих воздух веществ производят автомобили.

Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия (3,7 миллиона тонн выбросов в год, или 21 процент от всех выбросов предприятий).

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