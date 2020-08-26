Благоустройство пешеходной зоны планируется на Юбилейной в Пскове

09:40, 26 августа 2020, ПАИ

В Пскове на улице Юбилейной планируется благоустройство пешеходной зоны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

25 августа глава города, депутат по округу №8 Елена Полонская встретилась с жителями домов на улице Юбилейной, 93 и 93а с целью обсуждения проекта реконструкции улицы Кузбасской Дивизии второй очереди.

Планируемое благоустройство съезда с улицы Кузбасской Дивизии на дворовую территорию проходит прямо по границе земельных участков этих домов. Поэтому от собственников требуется отмежевать незначительную часть дворовой территории муниципалитету с целью благоустройства тротуаров по всем нормам, иначе этот участок будет исключен из проекта реконструкции.

Жильцам было предложено два варианта реконструкции: благоустройство проезжей части с пешеходной зоной или только пешеходной зоны. В ходе обсуждений большинством жителей было принято решение благоустроить проезжую часть.

Кроме того, в рамках проекта здесь будет обустроена пешеходная зона с установкой бордюрного камня, подсыпкой щебнем, высадкой зеленых насаждений. Жители предложили огородить детскую площадку и перенести мусорную площадку в другое место. Этот вопрос Елена Полонская взяла под личный контроль.

Проект пока ещё остается подвижным, 1 октября он будет передан на госэкспертизу.

С жителями Юбилейной, 93 и 93а проект реконструкции начали обсуждать с декабря 2019 года, так как здесь находится самая больная точка, нуждающаяся в незамедлительном благоустройстве. Работы рассчитаны на период 2022 - 2023 гг.