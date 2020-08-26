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Женщина пострадала в результате ДТП в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе женщина пострадала в результате ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 августа около 15:18 на 218-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель на территории Стругокрасненского района произошла авария. 54-летний житель Мурманской области не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем Renault, за рулём которого находилась 30-летняя жительница Палкино.

После этого последний автомобиль столкнулся с МАЗ, которым управлял 56-летний житель Санкт-Петербурга.

В момент ДТП все водители были трезвы. В результате пострадала женщина, которая управляла Renault. По факту ДТП проводится проверка.

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