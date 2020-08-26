Российские бойцы установили рекорды в конкурсе «Десантный взвод»

10:02, 26 августа 2020, ПАИ

В ходе первой части второго этапа международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который проходит в эти дни в Псковской области в рамках АрМИ-2020, экипажи боевых машин десанта команды России установили сразу четыре рекорда соревнований и победили в индивидуальной гонке на боевых машинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2020.

Все участники гонки соревновались на российских боевых машинах десанта БМД-2, в том числе и команда Китая, которая впервые в истории конкурса приняла старт на российской боевой технике. А команда Алжира соревновалась на БТР-82А российского производства.

Первыми на старт вышли экипажи из Белоруссии, Алжира и Китая.

«Хорошо выступали на своих этапах команды из Белоруссии и Китая, но неисправности техники в совокупности со штрафными минутами за прохождение препятствий и штрафными кругами за промахи на огневом рубеже не позволили показать высокий результат. Все команды использовали на дистанции резервную боевую технику», – отметили в пресс-центре конкурса.

Алжирская команда прошла дистанцию со штрафными кругами и минутами, но техника их не подвела, что позволило им стать на этапе вторыми в общем зачете.

В пресс-центре конкурса подчеркнули, что отличную стрельбу на огневом рубеже и преодоление препятствий на дистанции, а также высокую скорость в гонке показали все три российских экипажа. Это позволило им всем улучшить рекордное время, установленное российской же командой на конкурсе «Десантный взвод-2019» в прошлом году, и занять все призовые места в индивидуальном зачете.

В командном зачете, также показав рекордное время, первое место безоговорочно заняла команда России с результатом 20 минут 39 секунд. На втором месте с колоссальным отставанием десантники из Алжира, третье место у команды Белоруссии.