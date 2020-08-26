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Общество

60 экскурсий разработали в Псковской области по программе туристического кешбэка

Специалисты в сфере туризма Псковской области разработали 60 туров по территории региона, которые можно посетить по федеральной программе туристического кешбэка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программа заработает в курортных регионах с 1 октября, в остальных - с 15 августа.

«В программе по возврату денежных средств за туры по России от Псковской области участвуют четыре региональных туроператора. Около 60 туров по Псковской области можно приобрести в рамках программы с получением кешбэка. Туры в Псковскую область предлагают не только псковские, но и федеральные туроператоры», - говорится в сообщении.

В семи классифицированных отелях и базах отдыха региона жители России могут провести отпуск и получить кешбэк. Этим уже воспользовались туристы из Сочи, Калининграда, Казани и Москвы.

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