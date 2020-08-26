В Псковском районе привели в порядок 8 км Палкинского шоссе
Благодаря дорожному нацпроекту приведено в порядок 8 км Палкинского шоссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Участок дороги Псков — Кислово — Палкино в Псковском районе принят в эксплуатацию. Приемочная комиссия заказчика работ, ГБУ ПО «Псковавтодор», осмотрела объект, оценила выполненные работы и подписала акт ввода.
«Ровность хорошая, обочины уплотненные. В целом работа выполнена хорошо», — дал оценку и. о. директора «Псковавтодора» Станислав Стармолотов и поблагодарил подрядную организацию за труд.
Ремонтом участка протяженностью 8 км от границы Пскова с Псковским районом в сторону Палкино занималась компания «ДорСтройСервис».
Обочины укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью С-11 на площади более 30 тыс квадратных метров. Их ширина составляет 2 метра. Прибровочная часть обочины шириной 0,5 метра засеяна травой.
Кроме того, отремонтировали автобусную остановку и установили автопавильон, заменили заездные карманы на двух остановочных пунктах.
Добавим, что ремонт дороги проводился на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из областного бюджета было выделено 83,8 млн рублей.