Александр Козловский обсудил с однопартийцами вопросы развития Порховского района

10:29, 26 августа 2020, ПАИ

Вопросы развития Порховского района обсудил с однопартийцами Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский с рабочей поездкой посетил Порховский район, где вместе с однопартийцами обсудил вопросы развития Порховского района, в том числе и через реализацию нацпроектов.

В частности, в настоящее время в Порхове идет масштабное благоустройство городского парка. По окончании работ здесь появится освещение, сеть дорожек со скамейками, различные зоны отдыха, велодорожка, новая сцена, торгово-развлекательная площадка для проведения массовых мероприятий. Набережную реки Шелонь планируется восстановить согласно историческому функционалу. Обновление парка ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Такие позитивные перемены в жизнь городов и районов приходят благодаря активной позиции губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в вопросах успешной реализации на территории региона национальных проектов», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках рабочей поездки инициатор создания фонда «Земляки» Александр Козловский вместе с главой Порховского района Виктором Степановым и руководителем местного отделения фонда Ольгой Ивановой вручил специальную клавиатуру маленькой жительнице Порхова Маше. Фонд создан в 2016 году и призван помогать жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.