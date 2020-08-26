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Общество

Более 300 литров алкоголя изъяли из магазина в Пскове

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В Пскове из магазина изъяли более 300 литров алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове в торговой точке в жилом доме на улице Технической продавали алкоголь без лицензии. Коньяк, водка, вино и портвейн не имели сопроводительных документов, подтверждающих качество реализуемых напитков, а на части бутылок отсутствовали акцизные марки и федеральные специальные марки. В результате изъято почти 275 литров алкоголя.

Кроме того, изъяли порядка 82 литров пива в запрещённой пластиковой таре. Конфисковано также почти 19 литров косметических антисептиков и спиртосодержащих жидкостей. На них продавец не смог предъявить необходимые лицензии и документы.

Изъятые образцы будут отправлены на экспертизу. Решается вопрос о привлечении собственника магазина к ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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