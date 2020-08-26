Моноспектакль ректора «Щуки» покажут на Пушкинском фестивале в Пскове

11:23, 26 августа 2020, ПАИ

Моноспектакль по повести Пушкина представит на Пушкинском театральном фестивале в Пскове народный артист России, лауреат Государственной премии России, профессор, ректор Театрального института им. Щукина, ведущий актер Московского академического театра им. Вахтангова Евгений Князев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ранее в спектакле Петра Фоменко «Пиковая дама» Евгений Князев сыграл Германа. В память о Фоменко и этой работе Князев создал свою монопрограмму.

«Теперь на сцене он один, и этого оказывается достаточно, чтобы погрузить зрителя в литературный транс пушкинской повести, позволяя практически дотронуться до трех заветных карт, «материализовать» на сцене не только Германа, но и кроткую Лизу, и взбалмошную графиню», - отметили в дирекции.

Создатель и исполнитель спектакля – народный артист РФ Евгений Князев. Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут без антракта. Для зрителей 12+. Показы «Пиковой дамы» состоятся 22 сентября в 18:00 и 23 сентября в 20:00.