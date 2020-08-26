0
11:23
Моноспектакль ректора «Щуки» покажут на Пушкинском фестивале в Пскове
09:27
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
12:56
Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
23:25
Когда заработает дизайн-код в Пскове: интервью Евгения Скачкова
23:00
Сюжет о достопримечательностях Псковской области покажут на Первом канале
18:53
Средневековый жальник исследуют археологи в Усвятах
21:47
У псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде»
Еще новости
Культура

Моноспектакль ректора «Щуки» покажут на Пушкинском фестивале в Пскове

Моноспектакль по повести Пушкина представит на Пушкинском театральном фестивале в Пскове народный артист России, лауреат Государственной премии России, профессор, ректор Театрального института им. Щукина, ведущий актер Московского академического театра им. Вахтангова Евгений Князев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ранее в спектакле Петра Фоменко «Пиковая дама» Евгений Князев сыграл Германа. В память о Фоменко и этой работе Князев создал свою монопрограмму.

«Теперь на сцене он один, и этого оказывается достаточно, чтобы погрузить зрителя в литературный транс пушкинской повести, позволяя практически дотронуться до трех заветных карт, «материализовать» на сцене не только Германа, но и кроткую Лизу, и взбалмошную графиню», - отметили в дирекции.

Создатель и исполнитель спектакля – народный артист РФ Евгений Князев. Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут без антракта. Для зрителей 12+. Показы «Пиковой дамы» состоятся 22 сентября в 18:00 и 23 сентября в 20:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Моноспектакль ректора «Щуки» покажут на Пушкинском фестивале в Пскове
26 августа 2020
Моноспектакль ректора «Щуки» покажут на Пушкинском фестивале в Пскове
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
26 августа 2020
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
25 августа 2020
Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
Сюжет о достопримечательностях Псковской области покажут на Первом канале
24 августа 2020
Сюжет о достопримечательностях Псковской области покажут на Первом канале
Средневековый жальник исследуют археологи в Усвятах
23 августа 2020
Средневековый жальник исследуют археологи в Усвятах
У псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде»
22 августа 2020
У псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде»
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
22 августа 2020
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Фестиваль «Музыка на воде» стартовал в Пскове
21 августа 2020
Фестиваль «Музыка на воде» стартовал в Пскове

Идет загрузка...