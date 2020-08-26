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Общество

Псковский госархив возобновил приём граждан

Приём граждан возобновил псковский госархив. Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в своём Instagram.

Приём граждан осуществляется по графику: понедельник – четверг с 9 утра до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Телефоны для справок: Псков: 8(8112)535686, 8(8112)560286; Великие Луки: 8(81153)38264, 8(81153)38058.

Приём граждан и подача запросов осуществляются по адресам: Псков, ул. Петрова, 1; Великие Луки, улица Л. Чайкиной, д. 17а.

Направить запрос можно и дистанционно: по почте, электронной почте gapo@obladmin.pskov.ru, через личный кабинет сайта Информационные ресурсы архивов Псковской области (document.archive.pskov.ru). Получить консультацию возможно и через социальные сети архива в Одноклассниках, Instagram и Facebook.

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