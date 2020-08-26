Псковичка Екатерина Сокова стала фотографом журнала Vogue

13:01, 26 августа 2020, ПАИ

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Екатерина Сокова поделилась с псковичами советами, как сделать так, чтобы твои фотографии заметили даже в Vogue. Екатерина — фотограф из Пскова, ее работы можно увидеть в зарубежных глянцевых журналах и галереях Европы. Творческий путь Екатерины начался с фотографий цветов и котиков на «мыльницу», а сейчас псковичка входит в топы лучших фотографов Санкт-Петербурга и в двадцатку лучших фотографов по версии сайта MyWed, а ее работы публикуются в зарубежных изданиях. В родном городе Екатерину мало кто знает, так как работать она предпочитает в Москве или Санкт-Петербурге.

Советы фотографа

Во-первых, «если ты хочешь стать компьютерным дизайнером, фотографом, очень важно именно самообразование» - сказала Сокова - «Когда училась, Photoshop я знала лучше, чем мои преподаватели. И до сих пор я активно учусь. Например, сейчас взяла курсы по колористике. Возможностей много, можно учиться дистанционно, в том числе в зарубежных университетах».

Псковичка признается, что для творческого развития ей пришлось преодолеть долгий путь саморазвития. Еще одной преградой стала социофобия. С этой проблемой ей помогла справиться любимая работа. Специального образования нет, но высшее Екатерина получала в Институте технологии и дизайна в Санкт-Петербурге по специальности «Информационные технологии в компьютерном дизайне». «Это образование - почти по специальности. Во всяком случае, там было много крутых предметов, таких как физика цвета, история искусства, история дизайна, которые мне пригодились», - заметила фотограф.

Во-вторых, «публикациями нужно заниматься, работать над продвижением». Екатерина рассказала, что начала это делать только в 2020 году, но работы фотографа уже заметили некоторые российские и американские СМИ. Кроме того, ей периодически пишут кураторы выставок. «У меня есть работы, которые висят в галереях в Европе. Но я сама это не организовывала», - призналась псковичка.

В-третьих, не важно, на что ты фотографируешь. «Снимать можно и на iPhone. Главное — идея и талант режиссера, оператора, фотографа. Можно снять на очень дорогую кинокамеру очень плохо. Таких примеров полно», - заметила Екатерина. На личном опыте она знает, что кадры с телефона могут попасть даже в Vogue: «есть сайт итальянского Vogue. Туда отправляешь работу, и просто она проходит модерацию или не проходит. Фотографии отбирают редакторы печатного Vogue. Работы публикуют на сайте». Просто надо пробовать.

В-четвертых, что касается самой фотографии: «большинство журналов любят цвет. Сейчас в тренде натуральность цветов, очень модны в мире (мы пока этого не признаем) — бытовые, обыденные вещи. В Европе и Америке считают, что это классно, колоритно!», - поделилась профессиональным мнением Екатерина. Также девушка заметила, что сейчас ценится натуральность, особенно в Европе: «ретушь — это вообще сейчас не модно. В том же Vogue много работ, где все натурально, ничего не ретушируется: лишний жирок, морщины».

В-пятых, нужно найти свой стиль. Найти свой стиль не сложно, главное - идея и вдохновение. Особенность стиля Екатерины Соковой в приглушенных цветах, размытости и пикториализме («Есть такой термин - пикториальная фотография. Она немножко мутная, нечеткая, размытые лица, силуэты», - поясняет фотограф).

Ну и последнее: не стоит забывать про свет, композицию и цвет. «Само слово фотография переводится как светопись», - напоминает фотограф.

Полную версию интервью с Екатериной Соковой читайте на «АиФ-Псков».