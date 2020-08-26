Цены на товары для школьников выросли в Псковской области

12:04, 26 августа 2020, ПАИ

В Псковской области выросли цены на товары для школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

В среднем в регионе стоимость комплекта одежды для мальчика, в который входят брюки, сорочка, носки и ботинки, к 1 сентября составила 3644 рубля 15 копеек (увеличилась на 9 рублей 89 копеек за год), для девочки (блузка, юбка, колготки и туфли) стоимость набора составила 3019 рублей 67 копеек – увеличилась на 26 рублей и 43 копейки за год.

Укомплектовать рюкзак для школьника самыми востребованными принадлежностями в этом году обошлось в 3024 рубля 31 копейку (+88 рублей 53 копейки за год).

В частности, в цене увеличились брюки для детей школьного возраста, юбка для девочек школьного возраста, колготки и гольфы детские, а также носки. Также подорожали туфли детские летние, ранец для школьников, тетрадь школьная и альбом для рисования и карандаш чернографитный, а также набор фломастеров.

При этом подешевели сорочка верхняя для мальчиков, блузка для девочек, ботинки и полуботинки для школьников, авторучка шариковая.