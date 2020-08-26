В «Единой России» подвели итоги конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны

12:07, 26 августа 2020, ПАИ

Итоги конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны подвели в «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В «Единой России» определили победителей федерального этапа всероссийского конкурса проекта «Историческая память» на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны. Эксперты определили победителей в двух номинациях – «Городской музей» и «Сельский музей». Ими стали 94 школы. Они получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал, что в конкурсе приняли участие 3176 школ, то есть каждая двенадцатая школа в России.

«Для награждения федеральных победителей, занявших первые места в двух номинациях – а это 16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов музейного дела из восьми федеральных округов, планируется пригласить в Москву 7 сентября», – сообщил он.

Например, в Приволжском федеральном округе первое место занял Музей истории куйбышевцев - выпускников Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота СССР МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина» в Самаре. Как рассказал руководитель музея, кандидат исторических наук, доцент Евгений Шеремеев, полученные за победу в конкурсе деньги будут потрачены на ремонт рабочего кабинета и школьного музея.

«Кабинет, где юные историки-исследователи проводят основное время, хотят обновить, сделать из него интерактивный класс и закупить нетбуки», — пояснил Евгений Шеремеев.

Лучшим городским школьным музеем в Южном федеральном округе признан Музей подводников севастопольской школы № 4. Его руководитель, учитель истории школы № 4 Александр Емец рассказал, что полученные средства направят на совершенствование материально-технической базы: купят компьютер и видеооборудование. «Также хорошо бы оборудовать музей большим телеэкраном, ведь мы активно проводим телемосты со школьниками из других городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской области, Челябинска, Пскова и многих других», — отметил руководитель музея.

Победителем в СЗФО стал музей школы № 3 в городе Лодейное Поле Ленинградской области. По словам директора школы Алексея Воронина, грант планируется потратить на витрины и видеоаппаратуру. «Мы хотим при входе в музей установить экран, на котором будут транслировать ролики и фильмы про ежегодные экспедиции ребят по местам боевой славы. Видео само уже есть, а показывать его негде», — пояснил он.

Победу на конкурсе среди музеев Уральского федерального округа одержал музей боевой славы СОШ № 30 имени 10-го Гвардейского УДТК» города Дегтярск Свердловской области.

«Грант мы планируем направить на расширение музея, так как той площади, которую он сейчас занимает, уже становится мало. Весь третий этаж школы мы хотим сделать патриотическим: задействовать обе рекреации, сделать новые экспозиции и выставочные комплексы», — сообщила директор школы Ирина Азаренкова.

Она добавила, что экспозиции будут посвящены не только Великой Отечественной войне, но и локальным войнам. «Это тоже важная часть нашей истории, к тому же многие выпускники школы были их участниками, и мы хотим сохранить память об этом», — отметила директор школы.

В число призеров всероссийского конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны, который проходил в рамках партпроекта «Историческая память», вошел и участник из Псковской области. Комната боевой славы в Плюсской средней общеобразовательной школе заняла третье место в номинации «Сельский музей».

«Большая работа проводится в нашем регионе в направлении развития школьных музеев, и призовое место во всероссийском конкурсе это подтверждает. Экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы войны, созданные в школьных музеях, дают возможность школьникам получить знания по истории родного края и страны – это очень важная миссия по сохранению исторической памяти и просветительской деятельности», - отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Псковской области Александр Голышев.

Отметим, в финал попали 148 презентаций музеев-победителей регионального этапа конкурса, который проходил c февраля по май. В нем участвовали музеи из 77 субъектов РФ. Для участия в региональном этапе конкурса было подано 3176 заявок от музеев, школ и центров дополнительного образования.