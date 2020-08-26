В Пскове в сквере имени 60-летия Октября высадили клёны и ели

12:11, 26 августа 2020, ПАИ

Аллею клёнов и ели высадили в сквере имени 60-летия Октября в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Пскове состоялся завершающий этап посадки деревьев в благоустроенном сквере им. 60-летия Октября (Сквер искусств).

Ранее на территории сквера уже были высажены липы и березы, а вчера представители Администраций города Пскова и Псковской области, МБУ «Эколого-биологический центр» и МП г. Пскова «Горводоканал» высадили аллею красных остролистных кленов и ели. Всего же на территории сквера появилось 60 новых деревьев после проведения работ по облагораживанию территории.

В сквере появятся дополнительные прогулочные дорожки, детская площадка, «магнитом» для туристов станет установка малой архитектурной формы - сердца с надписью «Псков». Кованые фигуры, изготовленные псковскими кузнецами под руководством Евгения Вагина, ранее были установлены в сквере, они вернутся на свои места. Кроме того, в парке появится возможность технологического подключения для проведения массовых мероприятий с использованием светового и звукового оборудования.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря участию администрации города Пскова в проекте LV-RU-021 «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии», который реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Целью проекта является эффективное и рациональное использование депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства.

Программа приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.

Вебсайт программы: www.latruscbc.eu.