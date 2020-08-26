0
15:33
Абитуриенты превращаются в студентов – ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
15:10
ВИДЕО: Как устроен псковский вейк-парк
15:02
Ветеринары из Ростова-на-Дону готовы сделать для псковского аистёнка новую ногу
13:35
Регулярные рейсы в Псков запускает авиакомпания из Калининграда
13:01
Псковичка Екатерина Сокова стала фотографом журнала Vogue
12:57
Около семи тысяч детей пойдут в первый класс в Псковской области
12:44
Жители Овсища оценили благоустройство сквера на Технической
Еще новости
Общество

Псковичам рассказали, как обезопасить недвижимость от мошенников

Сотрудники Кадастровой палаты по Псковской области рассказали, как обезопасить принадлежащее гражданам недвижимое имущество от мошеннических действий.

Специалисты отметили, что любой владелец недвижимости может наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимого имущества без своего личного участия. При этом объект недвижимости без личного участия нельзя будет продать, наложить обременения (сделать залогом в ипотечном кредитовании) или провести любые изменения в правоустанавливающих документах на объект недвижимости в государственных регистрирующих органах.

«Для этого псковичу или жителю региона достаточно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения, прекращения права на принадлежащие ему объекты недвижимости без его личного участия или участия его законного представителя. Подать заявление также можно и в электронном виде посредством портала электронных услуг Росреестра, удостоверив его электронной цифровой подписью», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Юлия Тимофеева.

После рассмотрения заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на недвижимое имущество вносится соответствующая запись, которая будет являться основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом на государственную регистрацию перехода, ограничения, прекращения права на соответствующий объект недвижимости.

При наличии данной записи никто не сможет осуществить распоряжение принадлежащим гражданину объектом недвижимости, даже при наличии выданной доверенности.

За внесение в ЕГРН записи о принятии заявления о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя государственная пошлина не взимается, уточнили в Кадастровой палате по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Абитуриенты превращаются в студентов – ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
26 августа 2020
Абитуриенты превращаются в студентов – ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
ВИДЕО: Как устроен псковский вейк-парк
26 августа 2020
ВИДЕО: Как устроен псковский вейк-парк
Ветеринары из Ростова-на-Дону готовы сделать для псковского аистёнка новую ногу
26 августа 2020
Ветеринары из Ростова-на-Дону готовы сделать для псковского аистёнка новую ногу
Регулярные рейсы в Псков запускает авиакомпания из Калининграда
26 августа 2020
Регулярные рейсы в Псков запускает авиакомпания из Калининграда
Псковичка Екатерина Сокова стала фотографом журнала Vogue
26 августа 2020
Псковичка Екатерина Сокова стала фотографом журнала Vogue
Около семи тысяч детей пойдут в первый класс в Псковской области
26 августа 2020
Около семи тысяч детей пойдут в первый класс в Псковской области
Жители Овсища оценили благоустройство сквера на Технической
26 августа 2020
Жители Овсища оценили благоустройство сквера на Технической
Псковичам рассказали, как обезопасить недвижимость от мошенников
26 августа 2020
Псковичам рассказали, как обезопасить недвижимость от мошенников

Идет загрузка...