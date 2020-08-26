Псковичам рассказали, как обезопасить недвижимость от мошенников

12:24, 26 августа 2020, ПАИ

Сотрудники Кадастровой палаты по Псковской области рассказали, как обезопасить принадлежащее гражданам недвижимое имущество от мошеннических действий.

Специалисты отметили, что любой владелец недвижимости может наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимого имущества без своего личного участия. При этом объект недвижимости без личного участия нельзя будет продать, наложить обременения (сделать залогом в ипотечном кредитовании) или провести любые изменения в правоустанавливающих документах на объект недвижимости в государственных регистрирующих органах.

«Для этого псковичу или жителю региона достаточно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения, прекращения права на принадлежащие ему объекты недвижимости без его личного участия или участия его законного представителя. Подать заявление также можно и в электронном виде посредством портала электронных услуг Росреестра, удостоверив его электронной цифровой подписью», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Юлия Тимофеева.

После рассмотрения заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на недвижимое имущество вносится соответствующая запись, которая будет являться основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом на государственную регистрацию перехода, ограничения, прекращения права на соответствующий объект недвижимости.

При наличии данной записи никто не сможет осуществить распоряжение принадлежащим гражданину объектом недвижимости, даже при наличии выданной доверенности.

За внесение в ЕГРН записи о принятии заявления о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя государственная пошлина не взимается, уточнили в Кадастровой палате по Псковской области.