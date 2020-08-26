Жители Овсища оценили благоустройство сквера на Технической

12:44, 26 августа 2020, ПАИ

Благоустройство сквера на Технической оценили жители Овсища. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Елена Полонская совместно с депутатом ПГД по округу №12 Григорием Стороненковым в рамках рабочего выезда оценила благоустройство сквера на улице Технической.

В сквере установлены детская и спортивная площадки, тренажеры, теневые навесы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения и кустарники в современном ландшафтом дизайне, положено искусственное покрытие на площадках, установлены опоры освещения.

Заметим, при благоустройстве зеленой зоны деревья высаживаются сразу рослые, при высадке используются современные декоративные кустарники.

«Мы планируем продолжить озеленение сквера, выйдем с жителями на субботник и высадим то, чего недостает», - сообщил Григорий Стороненков.

По словам проектировщика сквера Олега Ивченко, при создании макета он делал уклон на то, чтобы территория выглядела красиво и ухоженно в любое время года, а не только летом. Также особое внимание было уделено спортивной и детской площадкам. Благоустроенные детские площадки есть только во дворах новых МКД, поэтому жителям других домов их не хватало.

«Средства программы «Формирование современной городской среды» выделяются не только на дворовые территории, но и на благоустройство зеленых зон города. Жители сами решают, что необходимо реконструировать в их округе, именно своей гражданской позицией они приносят ту победу, которая гарантирует обустройство территории в их округе», - отметила глава муниципалитета и добавила, что только при тесном сотрудничестве депутата округа и жителей можно добиться результатов.