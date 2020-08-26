В Псковской области отремонтируют три дороги к образовательным учреждениям

12:48, 26 августа 2020, ПАИ

Три дороги к образовательным учреждениям отремонтируют в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Псковской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют в этом году три дороги к образовательным учреждениям. Это улицы городов Псков, Остров и Печоры.

В Пскове комплекс дорожных работ проведен на улице Боровой в микрорайоне «Псковкирпич». Дорога ведет к детскому саду №2, который посещают около 100 детей.

«Ежегодно мы получали обращения родителей с просьбой отремонтировать эту дорогу, тротуары и пешеходный переход, по которому каждое утро взрослые вели своих детей в детский сад. В этом году проезжую часть и пешеходную зону наконец-то привели в порядок. Установили знаки, нанесли светоотражающую разметку. В ближайшее время по просьбам местных жителей у детского сада появится «лежачий полицейский». И тогда путь до образовательного учреждения станет не только удобным, но и безопасным», - рассказала начальник Управления образования Администрации города Пскова Анна Кузыченко.

В нормативное состояние приведено около 1,9 километра улицы Боровой: устроено двухслойное дорожное покрытие, укреплены обочины, отремонтированы тротуары и автобусная остановка, нанесена разметка термопластиком.

В городе Острове привели в порядок улицу Пригородную, которая ведет к общеобразовательной школе № 7 имени В. Н. Пушкарева. Протяженность дороги составляет 758 метров. На проезжей части площадью более 5,5 тыс. кв. м восстановлено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Из асфальтобетона также выполнены съезды. Их площадь составила более 700 кв. метров. Кроме того, заасфальтированы тротуары, заменен бортовой камень, укреплены обочины, отремонтированы колодцы, нанесена дорожная разметка со светоотражающими материалами.

В городе Печоры в программу ремонта вошла улица Каштановая, которая проходит рядом со школой-интернатом. Длина ремонтируемого участка составляет 291 метр. Подрядная организация отфрезеровала старое покрытие проезжей части, провела устройство щебеночного основания дороги, установила новый бортовой камень, уложила тротуарную плитку на пешеходных дорожках. Завершается укладка асфальтобетонного покрытия. Впереди нанесение разметки, установка дорожных знаков, благоустройство.