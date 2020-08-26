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Общество

Григорий Стороненков о сквере на улице Технической: За этот сквер мы боролись

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков во время контрольного выезда в округ №12, на улицу Техническую, рассказал, что в 2019 году путем голосования псковичи выбрали именно это место для благоустройства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сквер в полном смысле народный, задуман был еще в 2014 году. Жители предложили сделать здесь зелёную зону. В 2017 году стала работать программа «Городская среда», мы вышли с инициативой сделать сквер. Собрали подписи, а в 2019 уже прошло рейтинговое голосование. В конце 2019 был заключен контракт на благоустройство сквера, и в конце июля этого года сквер был сдан. Сейчас дети и взрослые наслаждаются этой зеленой зоной».

Кроме того, депутат заметил, что сейчас идет голосование за название сквера. Лидируют два - «Соколинка» и «Александр Невский». Документы уже собраны и находятся в комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятных знаков и мемориальных досок.

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