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Общество

Около семи тысяч детей пойдут в первый класс в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

В этом году в Псковской области около семи тысяч детей пойдут в первый класс. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по видео-конференц-связи с главами районов по поводу готовности образовательных учреждений к началу учебного года 26 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что с 3 по 19 августа все 368 школ прошли проверку комиссий. «Мы можем говорить о 100 % готовности к началу учебного года», – подчеркнул губернатор.

При этом глава региона отметил, что во многих школах продолжается ремонт. По его словам, где-то не завершена поставка нового оборудования и есть проблемы с обеспечением безопасности, отметил Михаил Ведерников и предложил участникам совещания обсудить эти вопросы детально.

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