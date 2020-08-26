Около семи тысяч детей пойдут в первый класс в Псковской области

12:57, 26 августа 2020, ПАИ

В этом году в Псковской области около семи тысяч детей пойдут в первый класс. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по видео-конференц-связи с главами районов по поводу готовности образовательных учреждений к началу учебного года 26 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что с 3 по 19 августа все 368 школ прошли проверку комиссий. «Мы можем говорить о 100 % готовности к началу учебного года», – подчеркнул губернатор.

При этом глава региона отметил, что во многих школах продолжается ремонт. По его словам, где-то не завершена поставка нового оборудования и есть проблемы с обеспечением безопасности, отметил Михаил Ведерников и предложил участникам совещания обсудить эти вопросы детально.