На улице Чудской в Пскове появилось освещение и установили скамейки вдоль зелёной зоны

12:58, 26 августа 2020, ПАИ

В Пскове на улице Чудской появилось освещение и установили скамейки вдоль зелёной зоны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

26 августа состоялся контрольный выезд главы города Елены Полонской совместно с депутатом ПГД Григорием Стороненковым в округ №12. В мероприятии приняли участие общественники и местные жители.

Цель выезда - контроль за использованием средств, выделяемых в рамках участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

Участники выезда осмотрели тротуар вдоль улиц Чудской и Ижорского Батальона, где были заменены асфальт и бордюрный камень.

Ранее жители обращались по поводу установки «лежачих полицейских» на проезжей части, просили скосить высокие кусты возле пешеходного перехода, а также установить гаражи для маломобильных групп населения.

Вместе с депутатом подали заявку для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Работа была начата поэтапно: понижен бордюр на остановках тротуарной плиткой, установлено освещение и скамейки вдоль зеленой зоны. Кроме того, представители маломобильных групп попросили заасфальтировать три ямы в тротуаре перед мостом.

«Мы делали так, чтобы людям было комфортно», - подытожил депутат ПГД Григорий Сторонеков.