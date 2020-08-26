Выставка Энгеля Насибулина открыта в «Льняном амбаре» Михайловского

13:40, 26 августа 2020, ПАИ

В Пушкинском заповеднике в выставочном зале «Льняной амбар» в усадьбе Михайловское открыта выставка «Пушкинский образ». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Лидия Токарева.

В экспозиции, подготовленной в память о художнике, друге заповедника Энгеле Насибулине (1934—2020), представлено 80 работ из фондов музея. Это выполненные в разные годы виды псковских пушкинских мест (часто с «включённым» в рисунок изображением поэта), иллюстрации к произведениям Пушкина и его портреты, сюжеты-фантазии на исторические и пушкинские темы. Отдельные графические миниатюры представлены широкому зрителю впервые.

Пушкинская тема была главной для Энгеля Насибулина, а Пушкиногорье — местом, где в последние годы проходила бóльшая часть его жизни: здесь, в деревне Петровское, петербургский художник проводил основную часть года и много, вдохновенно работал. Музей-заповедник «Михайловское» неоднократно представлял графику Энгеля Насибулина — как в собственных залах, так и в Пскове, а также за пределами региона и страны.

Силами музея в свет выходили сборники стихотворений и отдельные сочинения А. С. Пушкина с иллюстрациями мастера; эти издания также представлены в новой экспозиции.

Выставка «Пушкинский образ» будет работать в музее-усадьбе «Михайловское» до конца сентября. Вход свободный.