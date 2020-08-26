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Общество

На участке трассы «Балтия» в Псковской области устроили слой износа

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию участок автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой в Псковской области. За лето выполнено устройство поверхностной обработки на отрезке с 517-го по 539-й километр трассы в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты сначала выполнили демаркировку дорожной разметки, затем локально отфрезеровали старое изношенное асфальтобетонное покрытие и уложили выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, после чего был устроен слой поверхностной обработки на площади 216,675 тыс. кв. м. Это позволит продлить срок службы существующего дорожного покрытия до ремонта, повысить его ровность, трещиностойкость и износоустойчивость. 

В этом году в Псковской области дорожники завершили ремонт шести водопропускных труб на автомобильной дороге М-9 «Балтия». Сейчас продолжается монтаж линий искусственного освещения на двух транспортных развязках и в 14 населенных пунктах, через которые проходит эта федеральная трасса. Работы планируется завершить в октябре.

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