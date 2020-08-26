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Великолучанин устроил дебош на заправке

Великолучанин устроил дебош на заправке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

25 августа около 8:00 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение, что на одной из АЗС на улице Холмской неизвестный мужчина ругается матом на клиентов и мешает заправлять автомобили.

На АЗС росгвардейцы задержали 36-летнего местного жителя. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

 

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