Великолучанин устроил дебош на заправке
Великолучанин устроил дебош на заправке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
25 августа около 8:00 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение, что на одной из АЗС на улице Холмской неизвестный мужчина ругается матом на клиентов и мешает заправлять автомобили.
На АЗС росгвардейцы задержали 36-летнего местного жителя. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.