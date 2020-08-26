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Общество

Ветеринары из Ростова-на-Дону готовы сделать для псковского аистёнка новую ногу

Фото Марины Сиденко

Ветеринары из Ростова-на-Дону готовы на 3D-принтере распечатать ногу для травмированного псковского аистёнка. Об этом на странице волонтёрского центра «Дом белого аиста» рассказала его создательница, научная сотрудница Ремдовского заказника Марина Сиденко.

«Один из последних доставленных к нам питомцев – крошечный аистёнок из деревни Федосино Островского района. За него просила глава сельского поселения с красивым названием «Бережанская волость», именно к ней обратились за помощью местные жители, подобравшие аистёнка. Не самым лучшим образом сложилось начало жизни этой крошечной птички. Пока росла в гнезде, верёвка намоталась на ножку. Аисты часто тащут в гнёзда ветошь, верёвки и они становятся причиной травм птенцов ещё в гнёздах. Стопа правой ноги оказалась пережата, кровоснабжение нарушилось, произошла самоампутация», - рассказала орнитолог.

В Волонтёрский центр птицу привезли 20 августа. «Открыли коробку, а оттуда смотрит на мир грязное, замученное существо, усеянное пухопероедами, с болтающейся мёртвой стопой, поедаемой личинками мух. Весила она 1 килограмм и 100 граммов, что в 2 – 3 раза меньше нормы в этом возрасте. Клюв был забит грязью и травой – свидетельство того, что малышка отчаянно пыталась выжить, искала корм в траве и земле», - пояснила Марина Сиденко.

Фото Марины Сиденко

Аистёнка обработали от пухопероедов, отрезали болтающуюся стопу, обработали ножку и забинтовали. Теперь в центре птице будут залечивать культю и помогать набрать вес. После этого, если аистёнок будет жизнеспособен, её согласны принять ветеринары из Ростова-на-Дону с тем, чтобы на 3D-принтере сделать ей стопу.

«Пока что малышка подаёт надежды. Ей значительно лучше. Она активна, самостоятельно кушает и довольно бойко перемещается по вольеру», - отметила Марина Сиденко.

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