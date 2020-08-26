0
15:03
Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где погибли двое детей
14:48
Публикуем подробности ДТП, в котором погибли двое детей
14:20
Публикуем фотографии с места аварии в Великих Луках, где погибли двое детей
13:59
Двое детей погибли в ДТП в Великих Луках
10:32
Пенсионерка погибла при пожаре в Гдовском районе
09:49
Женщина пострадала в результате ДТП в Стругокрасненском районе
09:12
Житель Красногородского района пытался украсть велосипед на глазах у владелицы
Еще новости
Происшествия

Публикуем подробности ДТП, в котором погибли двое детей

Фото: ПАИ

Водитель автомобиля, по вине которого погибли 10-месячный и 4-летний ребёнок, был трезв, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожная авария произошла 26 августа в 14:15 в городе Великие Луки у дома №31 по улице Новосокольнической.

66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части с двумя маленькими детьми. После этого водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП оба ребенка скончались на месте. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, трезв.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где погибли двое детей
26 августа 2020
Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где погибли двое детей
Публикуем подробности ДТП, в котором погибли двое детей
26 августа 2020
Публикуем подробности ДТП, в котором погибли двое детей
Публикуем фотографии с места аварии в Великих Луках, где погибли двое детей
26 августа 2020
Публикуем фотографии с места аварии в Великих Луках, где погибли двое детей
Двое детей погибли в ДТП в Великих Луках
26 августа 2020
Двое детей погибли в ДТП в Великих Луках
Пенсионерка погибла при пожаре в Гдовском районе
26 августа 2020
Пенсионерка погибла при пожаре в Гдовском районе
Женщина пострадала в результате ДТП в Стругокрасненском районе
26 августа 2020
Женщина пострадала в результате ДТП в Стругокрасненском районе
Житель Красногородского района пытался украсть велосипед на глазах у владелицы
26 августа 2020
Житель Красногородского района пытался украсть велосипед на глазах у владелицы
В Псковском районе водитель Honda врезался в микроавтобус (ВИДЕО)
25 августа 2020
В Псковском районе водитель Honda врезался в микроавтобус (ВИДЕО)

Идет загрузка...