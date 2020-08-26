Публикуем подробности ДТП, в котором погибли двое детей

14:48, 26 августа 2020, ПАИ

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Водитель автомобиля, по вине которого погибли 10-месячный и 4-летний ребёнок, был трезв, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожная авария произошла 26 августа в 14:15 в городе Великие Луки у дома №31 по улице Новосокольнической.

66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части с двумя маленькими детьми. После этого водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП оба ребенка скончались на месте. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, трезв.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.