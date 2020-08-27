Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»

14:14, 27 августа 2020, ПАИ

ОЭЗ ППТ «Моглино» и генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» Екатерина Кретова в октябре прошлого года подписали соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности. Екатерина Кретова рассказала, что произошло за это время и как реализуется проект в данный момент.

- Что изменилось с того дня и на какой стадии сейчас находится проект?

- Текущий год стал значимым для нашей компании. Подписание соглашения положило начало работе на территории ОЭЗ «Моглино». Отправной точной стало подписание договора аренды земельного участка площадью 4,08 га. Были проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскательные работы.

В июле «ЕВРОБИТ» подписал договор поставки технологической установки по производству полимерно-битумного вяжущего и битумной эмульсии. Страна-изготовитель – совместное производство Италии и Турции.

- Какие работы ведутся в настоящий момент?

- На данный момент завершается работа над проектом, уже был утверждён генеральный план производственного объекта и прилегающей к нему территории. Также был определён дизайн и интерьер административно-бытового комплекса. Работы проводятся по утверждённому графику.

- Повлияла ли на осуществление задуманного пандемия коронавируса?

- Нет, пандемия не помешала выполнить в срок намеченные этапы реализации проекта. Сейчас мы подбираем генерального подрядчика для проведения строительных работ, в том числе по благоустройству территории, проведению инженерных коммуникаций, электрических сетей на объекте.

- Когда приступите к строительным работам?

- Мы планируем начать в сентябре строительные работы на земельном участке, а завершить в ноябре текущего года. Компоновка, монтаж производственной установки, а также запуск производства намечены на второй квартал 2021 года.

- Когда вы впервые познакомились с ОЭЗ ППТ «Моглино»?

- Год назад произошло наше «знакомство». Несмотря на такой короткий срок, уже сегодня можно сказать, что видна финишная прямая.

При этом, как отметила Екатерина Кретова, реализовать проект не удалось бы в одиночку, поскольку только слаженная работа с профессионалами «Моглино» позволила привести к успеху. И также добавила, что руководство, специалисты технической службы промышленной зоны обеспечивали оперативную помощь в предоставлении информации и оказывали содействие в решении вопросов и сопровождение на протяжении всего пути – от самого начала реализации проекта до финишной прямой.