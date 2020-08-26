Осенние асфальты Бориса Елкина

17:56, 26 августа 2020, ПАИ

Совместный объезд ремонтируемых дорог с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным для Псковского агентства информации становится уже традиционным. Вот и в этот раз руководитель проекта ПАИ-live Александр Машкарин «на ходу» поговорил с главным по асфальту — о том, где и как по нацпроекту БКАД и не только благоустраиваются магистрали в регионе.

Предпосылок к срыву нет

- Борис Андреевич, мы наш маршрут начинаем на ул. Фабрициуса. Стоим на стометровом участке свежеуложенного асфальта. Тут уже есть световые опоры, отремонтирован тротуар, но работ до окончательного ремонта еще непочатый край. По срокам здесь ничего не сдвигается?

- Планируем к ноябрю навести марафет. Уже уложен асфальт на улице Гражданской, части Фабрициуса и пересечении Фабрициуса с Гражданской, Гражданской в сторону Советской.

Сейчас доделают Яна Фабрициуса - и можно переходить к верхним слоям бетона. По мелочам еще остается много, но, надеюсь, что к 1 октября откроем, а в конце ноября введем в эксплуатацию.

Предпосылок к срыву сроков уже нет. Все основные проблемные вопросы решены. Остается только укладывать асфальт, сделать газоны и освещение. Работа ведется ударными темпами. Хотелось бы быстрее, но были причины, по которым мы не смогли этого сделать. Поэтому приносим извинения всем автолюбителям и жителям этого микрорайона за все неудобства, которые были доставлены.

- Вторая часть улицы Фабрициуса будет ремонтироваться в следующем году?

- Было в планах в этом году, но мы понимаем, что из стройки в стройку тяжело переходить. Объем средств тоже большой. Постараемся начать в конце следующего года и закончить в 2022 году.

- То есть будет небольшая пауза?

- Объект капиталоемкий, и второй участок улицы - более протяженный, от Металлистов до Вокзальной. Это большой участок. Так что в этом году откроем участок от площади Победы до Металлистов, дадим передохнуть и снова закроем.

Еще осталось кусочек ул. Металлистов отремонтировать. Получается, сейчас в рамках областной субсидии сделали Металлистов, а вот кусок до Яна Фабрициуса не сделали, он входит в объемы работ по капитальному ремонту дороги. От Октябрьского до дома 27 ремонт завершен, а вот 50 метров осталось. Сейчас эта улица особо не проездная, но, когда народ поедет, будет возникать много вопросов. Вот сейчас и объясняю: в рамках капремонта это будет сделано. Между Октябрьским проспектом и Фабрициуса сделали, остался кусочек между Стахановской до Яна Фабрициуса. Он также входит в капремонт. Хотелось бы сделать все, но не получается. Сейчас пришли дополнительные федеральные деньги, поэтому будем выставлять новые объекты на торги. Еще не все дороги отремонтированы в этом году.

Осенние ремонты

- Сколько дополнительных денег пришло?

- 189 миллионов, но это деньги и на региональную сеть, и на городскую. Впереди нас ждут осенние асфальты.

- То есть сейчас объявлены торги? Это плюс месяц, значит, ремонт начнется осенью.

- Да, где-то ближе к октябрю начнем работать.

- Какие участки предполагается ремонтировать?

- Это Кузнецкая улица и площадь Героев-десантников целиком. Покрытие тут уже не очень, а машин много, особенно учитывая, что здесь Вечный огонь и постоянное посещение мемориала. Плюс сама площадь требует ремонта: тут большая колейность и разбитые участки.

- Есть ли какое-то движение по мосту, который на объездной дороге?

- По-прежнему в госэкспертизе. Мы боремся, чтобы скорейшим образом вышло из экспертизы это проектное решение. Не все так просто, как оказалось.

- Есть какие-то вопросы к проекту?

- Там документальная часть в основном, но и к проекту есть кое-какие вопросы. Сейчас с проектировщиками их решаем. Ежедневно связываемся и с проектировщиками, и с главгосэкспертизой в Москве.

- Обратили внимание, что на отремонтированных участках дороги вдоль бортового камня выложена плитка. Я так понимаю, это решение старой городской проблемы - грязь, попадающая с газонов на дорогу.

- Да, и для этого в том числе.

- Едем по ул. Горького, планируется ли расширение дороги здесь, рядом с областной больницей? Тут по разметке по одной широкой полосе, но хотелось бы две.

- Есть ли необходимость? Серьезных пробок здесь нет, но мы проработаем этот вопрос с Псковом.

- Разметку на дорогах закончили наносить?

- Да, завершена. Обычная разметка нанесена термопластиком. Будем надеяться, что она отстоит долго. Это, конечно, зависит от интенсивности движения. Переговоры с городом Псковом по разметке уже проводили. В следующем году заложено меньше средств, потому что столько красить больше не надо, будем только подкрашивать. В любом случае разметка, дублирующая знаки, постоянно снашивается, особенно в зимнее время, когда люди ездят на шипах.

- Вечной разметки нет.

- Нет вечной разметки. Гарантия на разметку термопластиком год, но мы понимаем, что на пешеходные переходы невозможно потребовать год.



Нужны дублеры

- Проезжаем по улице Киселева. И тут ремонт.

- Ее активно ремонтируют: идет ремонт тротуара и дорожного покрытия. Участок достаточно протяженный. От Рижского проспекта до Красноармейской с этой стороны, а с другой - участок делается от Коммунальной в сторону реки Великой. Участок был в ужаснейшем состоянии, крайне убитый.

- Ловлю себя на мысли, что раньше ездили по убитым дорогам в прямом смысле. Понимали, что ремонтировать нужно везде, считали деньги: сколько миллиардов рублей надо на то, чтобы привести всю дорожную сеть города в порядок. А тут - ездим и видим, что ремонты идут даже там, где асфальт еще вроде бы нормальный, как на площади Героев-десантников. Мне кажется, так и должно происходить: не в авральном режиме, а когда чуть поизносилась - и уже ремонт.

- Да. Сейчас мы переходим потихоньку к ремонту дорог в частном секторе. Основные магистрали тоже не закончены. Есть над чем работать! Однако часть объектов входит в нацпроект БКАД, а поскольку мы реализуем БКАД до 2024 года, то ремонт некоторых дорог придется отложить до 2024 года.

Но уже в следующем году мы начнем ремонтировать Октябрьский и Рижский проспекты. Уже начинают вызывать вопросы улицы Коммунальная и Чудская. Ямочный ремонт на Чудской, которую мы сейчас проезжаем, конечно, делается, но этого уже недостаточно. Нужно сделать полноценный ремонт. Единственное, этот полноценный ремонт нужно делать после того, как будет готов Северный обход, чтобы снять нагрузку с улицы. Сейчас здесь большой поток транзитного транспорта, особенно в ночное время.

- Говорили про то, что ул. Кузбасской Дивизии после перекрестка с Юбилейной будет продолжена — в качестве дублера Рижского проспекта. Как близок к реализации проект?

- Сейчас проект готовится к экспертизе. Недавно проводили переговоры с главой города. Мы договорились, что начинаем с расширения Кузбасской Дивизии со стороны «Акваполиса» до Западной, потом переходим на участок, который будет до Народной.

План грандиозный. Сейчас уже начнем его реализовывать. В этом году надо расторговать Кузбасскую Дивизию (участок от «Акваполиса» в сторону Западной). Планируется расширение до 4 полос с полноценным съездом в Крестки, где можно спокойно проехать в Родину. Это разгрузит Рижский. Надо всячески делать магистрали, параллельные Рижскому проспекту. Сейчас он крайне загружен, особенно пригородная часть возле Неёлово. Это самая интенсивная дорога Псковской области.

Опорная паутина дорог

- Что у нас с областью?

- Стараемся во всех районах делать ремонты, но не всегда удается охватить по БКАД все сразу.

Мы выстраиваем такую политику: делаем в рамках БКАД особо интенсивные проездные магистрали. Это важно, чтобы связать районные центры друг с другом хорошими дорогами. Потом уже начинаем делать отростки от ключевых дорог.

На большинстве объектов работы завершены, но есть еще крупные объекты, которые ремонтируются: несколько дней назад мы начали укладывать верхний слой на Северном обходе, верхние слои укладываются на Гдовской дороге (уложено из 22 км 12 км), в Усвятском районе: Великие Луки - Усвяты.

То есть в первую очередь мы приводим в порядок опорную сеть Псковской области, а после этого уже будем переходить к маленьким дорогам. Конечно, мы про них не забываем. У нас есть объемы в рамках содержания, то есть в рамках объемных работ мы стараемся в населенных пунктах по километру - два делать.

Понятно, что мы все дороги сразу не приведем. На начало реализации нацпроекта было 29% в нормативном состоянии, сейчас мы должны достигнуть 34%. Конечно, это не 100%. У нас очень много грунтовых дорог, которые нужно переводить в асфальт. Это очень капиталоемкие затраты. И не всегда этих затрат хватает в рамках денег, которые предусмотрены на БКАД.





Две полосы с автобусом

- Сейчас мы едем по Кузбасской Дивизии. Что помимо расширения дороги здесь будет?

- Участок от Западной до Байкова будет реализовываться в два этапа. Здесь будет четыре полосы, новое освещение, автобусные остановки. Для жителей улиц Владимирской и Никольской это очень актуально, потому что, к сожалению, автобусного сообщения сейчас с микрорайоном нет, ближайшая остановка находится аж на Коммунальной. Поступает очень много жалоб, что людям, особенно с детьми, приходится преодолевать большое расстояние.

Параллельно прорабатывается вопрос, как заехать в микрорайон «Родина» на автобусе малого класса. Совместно с Псковским районом мы пытаемся решить этот вопрос. Надо, чтобы у дорог, которые находятся на территории этого жилого комплекса, появился балансодержатель. Сейчас они бесхозные.

- Едва ли туда можно будет заехать на маленьких автобусах, потому что края этих дорог используются для парковки личного транспорта.

- Да, этот вопрос мы тоже обсуждали. Рассматриваем как вариант для разворота автобуса участок у магазина «Пятерочка» на Владимирской, 1.

- Сейчас мы едем по участку Кузбасской Дивизии к Юбилейной.

- Соответственно, дальше он пойдет в сторону перинатального центра и соединится с Народной улицей. Тоже важный участок, который должен разгрузить и Коммунальную улицу. Точнее, он разгрузит сам микрорайон, а узкое горлышко все равно остается, все упирается в Ольгинский мост. Всегда мосты были и будут узким горлышком.

- Много говорили о том, что между мостом Александра Невского и Ольгинским неплохо бы построить мост. Насколько это реально? Или фантастика?

- Насколько мне известно, такие планы были. Я думаю, что город нуждается в еще одной переправе, потому что центр у нас очень загруженный. Все упирается в Ольгинский мост, а если мы рано или поздно начнем его ремонтировать? Определенно будет дополнительный дискомфорт.

Серые заборчики и что-то пошло не так

- Как вам заборчики вдоль дорог? Металлические, страшные, серые, некрасивые заборчики, которые в том числе в историческом центре города присутствуют.

- Заборчики — это элемент безопасности. Много кто не согласен с местами установки. Иногда заборы ставят не совсем корректно. Часто они появляются в местах, где ликвидируют пешеходный переход. Наболевший вопрос. Хотя и через забор люди прыгают. Но знаю, была такая практика, где убирали пешеходный переход и ставили заборчик, а потом, когда люди привыкали, убирали. И все красиво смотрелось.

Конечно, историческую часть города они портят. Но очень много войны против них, не понимаю, почему она настолько активная. Зачастую заборчики устанавливаются там, где это необходимо с точки зрения безопасности. Особенно вблизи с общеобразовательными учреждениями. Есть такие нормативы, которые требуют этого, чтобы дети не имели возможности выбежать на проезжую часть.

- Едем по ул. Поземского, той, что пока не в ремонте, что можете сказать об этом участке?

- Объект реконструкции в рамках туристического кластера. Работа будет продолжаться. В этом году мы заканчиваем один участок Леона Поземского и в следующем начинаем делать дальше. То есть это у нас будет стройка на долгое время. Надо привести в порядок улицу.

За один год, к сожалению, сделать это невозможно. Кроме того, здесь будет реконструкция, а это значит, что коммуникации снова будут переустраивать. Участок от улицы Набат до проспекта Энтузиастов должен попасть в реконструкцию в следующем году. Мы понимаем, что будут определенные раскопки. Может даже что-то найтись. Я, как строитель, скажу, что это не хорошо. Это удлиняет процесс. На улице Набат нашли памятники, и, к сожалению, из-за этого мы не можем полноценно сделать эту улицу, хотя в этом году у нас ввод объекта в эксплуатацию. Здесь археологи до сих пор работают достаточно активно.

- А я, как историк по образованию, не соглашусь: нашли археологи что-то — это здорово! Въезжаем на самый перспективный участок Пскова. Я говорю не только про дорогу, но и про то, что вокруг дороги. Это и Шпагатная фабрика, которая реконструируется, и Двор Постникова. Очень красивый уголок Пскова, который вместе с дорогой, которая отремонтируется, станет еще одним местом притяжения и горожан, и гостей города.

- Это фактически историческая часть города. Конечно, подрядчик здесь к 1 сентября обещал уложить много слоев асфальта. Откровенно говоря, сроки они срывают. Придется снова проводить выездное совещание. Что-то опять пошло не так. Частично асфальт уложили, сделали островки безопасности, здесь же будет полноценное круговое движение. Заборы уже снимают и скоро перепустят движение по Поземского. Больше осталось асфальтовых работ, но они очень трудоемкие и требуют много времени.





Сделаем хороший ремонт

- Что с площадью Ленина?

- Площадь Ленина в следующем году в ремонт. Никаких изменений по внешнему виду не предполагается. Приведут в порядок, сделают ремонт, нанесут разметку, поменяют бортовой камень.

- Здесь бортовой камень гранитный. Его оставят?

- Посмотрим. Уточню у администрации. Но, по-хорошему, нужно оставить гранит. Мы понимаем, что гранит дороже, поэтому будем исходить из финансовых возможностей. Конечно, он подольше производится и его придется заказывать, у нас в области нет производителей данного вида бортового камня. Если бетонные много где производят, то гранит нужно привозить из Карелии.

- Октябрьский проспект также будет отремонтирован?

- Явных разрушений нет, но высокая колейность. Колейность — это естественный износ, а не основание дороги. Идеально, конечно, сделать полноценную реконструкцию с переустройством коммуникаций, но это будет стоить больших денег. Сейчас мы сделаем ремонт, а когда основные магистрали города будут закончены, можно будет планировать капиталоемкие работы в части реконструкции дорог. Сделаем основные ремонты и начнем проектировать реконструкции ключевых магистралей с переустройством коммуникаций. Мы понимаем, что эта часть Октябрьского проспекта частенько прорывает и коммунальщики ее разрывают. И если мы сделаем хороший ремонт и не сделаем коммуникации, то знаменитые зимние раскопки будут проходить постоянно.

- Каким образом в 2021 году будут выделяться средства, в том числе на национальный проект ? Что слышно про вливания в дорожный бюджет на 2021 год?

- Мы понимаем, что дорожный бюджет пополняется от топливных акцизов. Чем меньше людей ездит по дорогам и покупает топливо, тем меньше попадает в бюджет. Как федеральный, так и региональный.

Пока предпосылок по снижению сумм по нацпроекту нет, но об этом рано говорить. Прогнозные цифры появятся только поздней осенью. Пока работаем в тех же планах, которые были изначально поставлены, планируем на те же суммы, которые заложены бюджетом. Надеюсь, что никаких изменений не будет, а если будут, то в лучшую сторону.



Беседовал Александр Машкарин.