Пять тысяч пачек сигарет обнаружили в грузовом поезде псковские пограничники

15:41, 26 августа 2020, ПАИ

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу России партии табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» при оформлении грузового поезда, направлявшегося в Латвийскую Республику, в двух вагонах состава пограничники обнаружили признаки нарушения целостности упаковки груза. Во время досмотра подозрительных вагонов удалось обнаружить порядка 5 тысяч пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками.

Сигареты находились в синтетических мешках и были скрыты в минеральных удобрениях. Выявленная табачная продукция изъята и передана сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуальных решений.