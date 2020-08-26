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Общество

В ПсковГУ на 40% увеличилось количество заявлений на бюджетные места

На 40% увеличилось количество заявлений на бюджетные места в ПсковГУ. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 26 августа.

«Электронная приёмная комиссия, которая в этом году начала работать только в дистанционном режиме, полностью оправдала себя», - рассказала Наталья Ильина. Ректор отметила, что в этом году количество бюджетных мест увеличилось на 200, а число заявлений на бюджетные места - на 40% больше, чем в 2019 году.

Ректор ПсковГУ также поблагодарила всех, кто рассмотрел университет в качестве места начала профессиональной карьеры.

«Спасибо вам, уважаемые горожане и абитуриенты, за то, что вы рассмотрели наш университет местом начала вашей профессиональной карьеры», - поблагодарила Наталья Ильина.

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