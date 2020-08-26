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Общество

В учебные корпуса ПсковГУ закроют вход для посторонних

В учебные корпуса ПсковГУ закроют вход для посторонних, сообщила ректор вуза Наталья Ильина в эфире ПАИ-live.

«Все корпуса будут иметь полузакрытый режим, то есть ни родители, ни родственники, ни друзья не смогут войти в учебный корпус. Для студентов и преподавателей вход только через термометрию. Если вдруг проходит мероприятие и заходят не студенты и не преподаватели, то будет составлен отдельный список», - пояснила ректор.

Также для всех сотрудников университета вводится обязательный масочный режим. Всем студентам и преподавателям раздадут маски, которые можно стирать, гладить и затем снова носить.

Преподавателям разрешено снимать маску, но тогда они обязаны соблюдать социальную дистанцию. «Уважаемые студенты, отнеситесь к этому ответственно», - попросила Ильина.

Ректор попросила приходить в вуз не к самому началу занятий, а немного раньше, чтобы не образовывались очереди. «Будут организованы дежурства на этапе входа. Термометрия будет проводиться и на переменах. Вот такие простые санитарно-профилактические нормы мы будем проводить. Абсолютно для всех групп состоятся классные часы, где под роспись будут обозначены обязательные пункты для исполнения», - заключила ректор.

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