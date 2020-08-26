Наталья Ильина назвала самые востребованные специальности ПсковГУ

16:08, 26 августа 2020, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 26 августа назвала самые востребованные специальности в вузе.

По словам Натальи Ильиной, на первом месте по востребованности стоит специальность «Лингвистика», поскольку в университете, как считает ректор, «сильная лингвистическая школа». Она также добавила, что «серьезные и сильные» выпускники идут получать специальность учителей иностранных языков.

Второй востребованной специальностью в ПсковГУ Наталья Ильина назвала «Лечебное дело».

«Если на территории региона нет своего медицинского института или нет своего медицинского факультета, то система никогда не восполнит кадры. Мы в начале пути, я обращаюсь к системе практического здравоохранения, нам на самом деле трудно, но мы не будем формально относиться к этому вопросу. Ребята поступают туда сильные и подтверждают это», - сказала Ильина.

Кроме того, ректор рассказала, что все студенты, которые закончили обучение по направлению «Медицинская кибернетика», 80% из них, заключили договор целевого обучения с медицинскими учреждениями Псковской области: «Они точно вернутся через два года, и наша система здравоохранения пополнится кадрами. Да, их надо учить, да, они станут классными специалистами с практическим опытом, но вспомните себя, уважаемые врачи, вы тоже не стали асами одномоментно. Опыт приобретается на практике».

Наталья Ильина также заявила, что вуз нуждается в поддержке, и поблагодарила медицинские учреждения Пскова, которые ее оказывают.

Помимо этого, ректор подчеркнула, что спросом пользуются и IT-специальности. «У нас есть группа «Псковхак», ребята постоянно участвуют в конкурсах, представляют Россию на конкурсах», - заключила она.