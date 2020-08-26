Ведерников: Слухи о дистанционном обучении с 20 сентября не соответствуют действительности

16:16, 26 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что слухи о переходе школ на дистанционное обучение с 20 сентября не соответствуют действительности. Об этом глава региона заявил на совещании по подготовке к новому учебному году 26 августа.

«Всё, конечно, может произойти, но мы рассчитываем, что этого не случится. Мы всё для этого делаем», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также анонсировал предоставление средств по линии Министерства промышленности и торговли РФ на закупку средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции и термометрии в учебные заведения региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что обеспечение педагогов и учащихся средствами индивидуальной защиты и спецоборудованием — задача учебного заведения. «Никаких поборов в школах быть не должно!» — подчеркнул губернатор и добавил, что контроль будет осуществляться как со стороны представителей администрации Псковской области, так и надзорных органов.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов доложил о введении в школах, детских садах и прочих учреждениях сферы образования дополнительных мер предосторожности при проведении учебного процесса. В частности, за каждым классом будет закреплено отдельное помещение, спортивные занятия будут проводиться на свежем воздухе, пока позволяет погода, приём пищи в столовых организуют по специальному графику. Актуальные противовирусные регламенты направлены во все учебные организации всех муниципалитетов области.

Санитарную обработку помещений будут проводить перед началом уроков и по их завершении. Дополнительной обработке в течение дня подвергнутся специализированные классы.

Также предстоит решить вопрос с организацией продленного дня для учеников начальной школы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также позаботиться о соблюдении правил санитарной безопасности родителями во время их пребывания в школе.