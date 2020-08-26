На «Десантном взводе» российская команда одержала уверенную победу в биатлоне в составе взводов

16:12, 26 августа 2020, ПАИ

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящем в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020», подвели итоги биатлона в составе взводов со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На полигоне Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения «Завеличье» прошла заключительная часть второго этапа конкурса, где команды соревновались в марш-броске на 10 километров с тремя огневыми рубежами, на котором им предстояло совершить по пять выстрелов из стрелкового оружия из различных положений (лежа, с колена и стоя), гранатометчики выполнили по одному выстрелу на каждом из огневых рубежей. Всего на старт вышли десантники из 10 стран мира, принимающих участие в конкурсе.

Все участники «десантного биатлона» соревновались с российскими автоматами АК-74М, пулеметами РПКС-74 и гранатометами РПГ-7Д, за исключением команды Китайской Народной Республики, которая использовала оружие отечественного (китайского) производства.

Первой на старт биатлона вышла команда Российской Федерации, которая уверенно прошла дистанцию с тремя огневыми рубежами, допустив минимальное количество промахов, показала отличное время.

Стартовавшие следом команды Алжира, Китая, Белоруссии и других стран не смогли улучшить время, показанное российскими десантниками.

Комментируя результаты этапа конкурса, заместитель главного судьи гвардии полковник Вадим Говоров пояснил: «Завершившийся этап показал отличную физическую и морально-психологическую подготовку всех участников соревнований, их силу воли и жажду победы. Но победила та команда, которая на сегодняшний день лучше всех подготовлена».

По итогам «десантного биатлона» первое место завоевала команда Российской Федерации с результатом 1 час 5 минут и 22 секунды. Второй результат показали десантники Народно-освободительной армии Китая, уступившие нашей команде 5 секунд. Третье место у десантников из Республики Беларусь с результатом 1 час 19 минут 58 секунд.

27 августа на полигоне «Струги Красные» экипажи боевых машин будут соревноваться в гонке преследования.