«Волшебная гора» в Пскове не будет работать 13 мая

21:59, 12 мая 2025, ПАИ

Парк «Волшебная гора» будет закрыт для посетителей в Пскове завтра, 13 мая. Объявление о графике выходного дня размещено в группе парка развлечений в соцсети «ВКонтакте».

«Мы работали без выходных все майские праздники и считаем важным дать возможность всем сотрудникам немного отдохнуть и восстановить силы. Спасибо за ваше понимание!» – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 мая в парке «Волшебная гора» начал работу «Динопарк».

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин назвал «Динопарк» местом, где можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад.