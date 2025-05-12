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Общество

«Волшебная гора» в Пскове не будет работать 13 мая

Парк «Волшебная гора» будет закрыт для посетителей в Пскове завтра, 13 мая. Объявление о графике выходного дня размещено в группе парка развлечений в соцсети «ВКонтакте».

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Мы работали без выходных все майские праздники и считаем важным дать возможность всем сотрудникам немного отдохнуть и восстановить силы. Спасибо за ваше понимание!» – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 мая в парке «Волшебная гора» начал работу «Динопарк».

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин назвал «Динопарк» местом, где можно отправиться в путешествие на миллионы лет назад.

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