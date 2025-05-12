Наталия Соколова о гибели отца Антония: Уходят лучшие в армию Христа

22:57, 12 мая 2025, ПАИ

Ушёл прекрасный человек, добрейшей души и силы духа, священник, воин, друг, отреагировала на известие о гибели клирика Троицкого собора иерея Антония Савченко Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Уходят лучшие в армию Христа. Оставляют на земле свои семьи, детей, всё, что создано за прожитые годы: уважение, авторитет, награды и, главное, оставляют память о себе. О нашем батюшке останется самая светлая память. Он был невероятно жизнерадостный и добрый, с прекрасным чувством юмора, излучал тепло и уверенность. Нам будет очень его не хватать. Христос Воскресе, дорогой отец Антоний. Смерти нет!» – написала Наталия Соколова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.