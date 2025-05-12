Новоржевская школьница стала финалисткой Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ
Учащаяся 4-го «А» класса Новоржевской средней школы Ассоль Дементьева прошла в финал Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских и проектных работ «Отечество: история, культура, природа, этнос». Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».
По итогам заочного тура на федеральном этапе в финал допущено 699 участников из 78 регионов Российской Федерации.
Финал пройдёт в онлайн-формате с 19 по 22 мая 2025 года. Ассоль Деменьтева представит Псковскую область в номинации «Нематериальное наследие и этнография края».
Организатором выступает Министерство просвещения РФ.
Ранее сообщалось, что лучший повар Псковской области представит регион на федеральном этапе конкурса.
Новоржевская школьница стала финалисткой Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ
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