Псков стал первым городом в РФ, который принял План устойчивого развития до 2030 года

16:24, 26 августа 2020, ПАИ

26 августа в Проектном офисе «Команда 2018» прошло очередное заседание фокус-группы по проекту «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам» Программы трансграничного сотрудничества региона Балтийского моря 2014-2020. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мультимодальные города» — это проект, который направлен на разработку и внедрение стратегических подходов и комплексных решений для обеспечения эффективного и безопасного функционирования городских транспортных систем, включая решения в области развития велосипедного и других немоторизованных видов передвижений.

В рамках встречи обсуждалась реализация Плана устойчивого развития Пскова до 2030, который был принят в июле 2020 года и стал первым Планом на территории Российской Федерации, учитывающим реализацию 17 целей устойчивого развития.

«В этом году мы заканчиваем работу над проектом. Псков - единственный российский город, который вошел в этот проект. Какая у нас была мотивация? Мы готовились к Ганзейским дням и уже тогда думали о том, чтобы сделать их в Пскове пешеходными, зелеными, интересными. Мы провели небольшую велоакцию, а также изучили, как псковичи смогут прожить эти несколько дней без машины, как смогут подъехать к своему дому», - сообщила председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь.

По словам руководителя комитета, за три года была проделана огромная работа: точечные замеры транспорта, анкетирование среди детей и взрослых в Гуманитарном лицее, встречи с туристами и бизнесменами, командировка по обмену опытом в Ригу и другие мероприятия. Часть задуманного не удалось осуществить из-за пандемии.

«Мы гордимся, что все цели достигнуты и у проекта будет продолжение. Хоть и говорят, что у нас разный менталитет с европейцами, но проблемы-то одни. Просто за рубежом уже раньше столкнулись с засильем транспорта в центре городов и начали бороться с этим. Уверена, что со временем решить эти проблемы удастся и нам», - подвела итог Кристина Кобызь.