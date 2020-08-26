Более 420 кг кормовых добавок не пропустили через границу в Псковской области

16:49, 26 августа 2020, ПАИ

Через границу в Псковской области не пропустили более 420 кг кормовых добавок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

26 августа на российско-белорусском участке государственной границы в деревне Лобок, расположенной в Псковской области, должностным лицом управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль 426,3 килограмма кормовых добавок.

Продукция, предназначенная для сельскохозяйственных животных, следовала из Минской области в Санкт-Петербург.

Было установлено фактическое несоответствие компонентного состава кормовой добавки для молодняка крупного рогатого скота «Реплевак-БЭТ», заявленного на маркировочных этикетках товара, указанному в регистрационном свидетельстве - документе, размещенном в Государственном реестре кормовых добавок. Был оформлен акт о возврате товара обратно, в Белоруссию.