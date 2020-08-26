С 29 августа Украина закрывает границы

17:07, 26 августа 2020, ПАИ

Правительство Украины приняло решение о закрытии границ для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС.

«В связи с распространением коронавируса мы должны защитить наших граждан. Мы вводим запрет для въезда иностранцев и лиц без гражданства с 00:00 29 августа по 28 сентября», - сказал в среду на заседании кабинета премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ограничение на въезд не касается иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине, и иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней. Кроме того, ограничение не распространяется на обучающихся в украинских вузах, а также на представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины.

По словам Авакова, в рамках принятого в среду правительством постановления предлагается также скорректировать порядок пропуска на КПП с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и на границе с Крымом.