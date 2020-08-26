Пассажиры оценили полёт из Калининграда в Псков на L-410

18:03, 26 августа 2020, ПАИ

Первый рейс авиакомпании «Скол» 26 августа доставил из Калининграда в Псков 14 человек. Пассажиров доставил компактный самолёт L-410. Корреспондент Псковского агентства информации попросил пассажиров оценить комфортность перелёта и узнал, какие впечатления остались от нового самолёта.

«Шикарный, хороший рейс и экипаж – профессионалы! – поделился впечатлениями от полёта калининградец, прибывший в Псков. – Всё красиво, всё прекрасно: взлёт, посадка и полёт».

Из минусов пассажир смог выделить только компактность самолёта, отметив, что у него высокий рост, а места мало. Правда, как заметил мужчина, полёт длится недолго, поэтому сильно устать не успели.

Напомним, что самолёт вмещает 15 человек, а полёт длится порядка двух часов в одну сторону.