14 человек прибыли рейсом авиакомпании «Скол» из Калининграда в Псков

16:39, 26 августа 2020, ПАИ

26 августа первым рейсом калининградской авиакомпании «Скол» из Калининграда в Псков прибыли 14 человек, в том числе 1 ребёнок, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Обратно самолёт вылетит из Пскова в 18:00. На нём полетит два человека.

Калининградская авиакомпания «Скол» 26 августа запустила регулярные рейсы по маршруту Калининград — Псков и обратно.

На линию поставлен двухмоторный самолет L-410, выпущенный в России в 2019 году. Вместимость самолёта – 15 пассажирских кресел. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. При наличии определенного пассажиропотока и востребованности рейса авиакомпания увеличит их количество.

Авиакомпания «Скол» зарегистрирована в Калининграде. Основной аэропорт базирования — «Черемшанка» (Красноярский край, Емельяновский район). В парк авиакомпании входят пассажирские самолеты российского производства «Як-40», L-410, канадские пассажирские самолеты Dhc-6 Twin Otter и американские Сessna 208b Grand Caravan, а также вертолеты.

В 2019 году перевозчик стал резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области и заявил о намерениях заняться развитием в регионе малой авиации с полетами в соседнюю Польшу, а также Белоруссию, Латвию и Германию.

С расписанием всех рейсов из аэропорта Пскова можно ознакомиться здесь.