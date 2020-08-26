На 7 лет осудили жительницу Пскова за распространение наркотиков

17:17, 26 августа 2020, ПАИ

7 лет тюрьмы получила жительница Пскова за распространение наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФСБ России по Псковской области.

Жительница Пскова входила в состав преступного сообщества, специализирующегося на сбыте запрещенных в Российской Федерации синтетических наркотических средств через интернет путём размещения их в «закладки».

Задержанная была привлечена к ответственности – ей назначили наказание в виде 7 лет и 1 месяца заключения в исправительной колонии общего режима.