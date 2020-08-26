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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 готовы купить 27 стран

Готовность приобрести разработанную российскими специалистами вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник-V», изъявили 27 стран, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом пишет газета «Известия».

«Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание приобрести российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции 27 стран мира», – сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер сообщила, что для производства вакцины «Спутник-V» уже отобраны три промышленные площадки.

«На сегодняшний день первая зарегистрированная вакцина начала третью стадию клинических исследований – это «Спутник-V», и Минздравом России совместно с Минпромторгом и Росздравнадзором выбраны три промышленные площадки, которые обладают компетенциями для промышленного производства вакцины», – сообщила Голикова.

Первыми вакцинацию пройдут медицинские, педагогические, социальные работники и иные категории сотрудников, которые работают в организованных коллективах.

Голикова указала, что вторая российская вакцина от коронавируса центра «Вектор» может быть зарегистрирована в конце сентября – начале октября.

Также заместитель председателя правительства уточнила, что к 20-м числам сентября власти России могут скорректировать стратегию развития ситуации с COVID-19 в стране.

«К 20-м числам сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияло на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков, и при необходимости скорректировать стратегию наших дальнейших действий по отношению к тому, как развивается эпидситуация», – добавила Голикова.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V».

21 августа глава Минпромторга России Денис Мантуров спрогнозировал, что экспорт вакцины может начаться весной 2021 года.

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