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Экономика

Private Banking ВТБ рассказал об актуальных налоговых стратегиях для бизнеса

Private Banking ВТБ продолжает развивать онлайн-коммуникации с клиентами. 24 августа Family Office Private Banking ВТБ совместно с партнёром – консалтинговой компанией Baker McKenzie провёл вебинар «Переезд в САР: налоговые и правовые аспекты».

САРы – это специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края, которые предоставляют возможность перерегистрации публичных и непубличных иностранных компаний, использования юридического статуса международных компаний и налогового статуса международных холдинговых компаний, а также определённые преимущества для бизнеса. В рамках вебинара VIP-клиенты ВТБ смогли узнать, каким группам компаний может быть интересен переезд в САР, какие преимущества для операционной деятельности и налоговые льготы предоставляет САР по сравнению с зарубежными юрисдикциями, такими как Кипр и Нидерланды, как можно продолжать использовать иностранное право к корпоративным отношениям участников компаний в САР.

Также важными темами были влияние переезда в САР на арбитражные оговорки и механизмы разрешения споров и применение соглашения о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения после переезда. Специалисты Family Office Private Banking ВТБ совместно с экспертами Baker McKenzie рассказали о том, на какие подводные камни нужно обратить внимание при планировании переезда, а также об инструментах наследственного планирования для собственников компаний, которые возможны в САР.

«Тема налоговой оптимизации бизнес-структур всегда была очень актуальной для VIP-клиентов ВТБ. И в этом году в качестве логичного дополнения к услуге «Инвестиционный check-up», анализирующей инвестиционный портфель и предлагающей его оптимизацию, у нас появился новый сервис – «Налоговый check-up», позволяющий бенефициарам держать руку на пульсе изменений законодательств тех государств, резидентами которых они являются, и тех, где непосредственно находятся их активы», – отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Проводя налоговый анализ, наш семейный финансовый офис предлагает пути усовершенствования текущих холдинговых структур, стратегий преемственности активов, оптимизации структур владения инвестиционными портфелями и их состава. Мы уже видим, насколько востребована эта услуга, проблематика налогообложения очень интересна нашим клиентам, поэтому мы будем рассказывать о существующих возможностях и в рамках вебинаров», – дополнила Наталья Бирюкова, руководитель дирекции Family Office Private Banking ВТБ.

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