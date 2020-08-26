0
18:41
Медики военного госпиталя в Острове могут претендовать на стимулирующие выплаты
18:28
Борьба на выборах будет конкурентной: интервью с Игорем Соповым
17:56
Осенние асфальты Бориса Елкина
17:49
Ветеран спецназа на коляске совершил велопробег из Петербурга в Псков
16:39
14 человек прибыли рейсом авиакомпании «Скол» из Калининграда в Псков
16:24
Псков стал первым городом в РФ, который принял План устойчивого развития до 2030 года
16:16
Ведерников: Слухи о дистанционном обучении с 20 сентября не соответствуют действительности
Еще новости
Общество

Ветеран спецназа на коляске совершил велопробег из Петербурга в Псков

Фото: газета «Островские вести».

Велопробег из Петербурга в Псков совершил ветеран спецназа на инвалидной коляске. Спортивное мероприятие было посвящено памяти 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Островские вести».

Ветераны спецназа «Тайфун» совершили велопробег по маршруту Санкт-Петербург - Гатчина - Луга – Псков – Остров - Новгородка. 24 августа на Пулковских высотах участники велопробега возложили цветы к мемориалу «Пулковский рубеж», где в 1941 было остановлено наступление немецких войск и где защитники Ленинграда держали оборону 900 блокадных дней.

Фото: газета «Островские вести».

После возложения цветов и последних приготовлений спортсмены выехали к первой промежуточной точке – в Гатчину, где прошла встреча с местной администрацией города и совместное возложение цветов к памятнику «Гатчина - город воинской славы».
Возглавил велопробег ветеран спецназа «Тайфун», майор в отставке Николай Евтух, который в боях в Чечне получил контузию и остался прикованным к инвалидной коляске. Николай Николаевич ехал на специальном трехколесном велосипеде с ручным приводом. Его поддержали трое других ветеранов спецназа. Замыкала колонну велосипедистов машина сопровождения.

Всего за три дня ветераны преодолели почти 500 километров по дорогам через Ленинградскую и Псковскую области.

Фото: газета «Островские вести».

Инициатором поездки выступил Союз ветеранов спецназа «Тайфун», организационную помощь оказал «Союз дорожников Ленинградской области», а также Следственный комитет России. Участников велопробега на границе Ленинградской и Псковской областей встретил помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов. Он вместе с ветеранами «Тайфуна» продолжил велопробег.

Стоит отметить, что в прошлом году ветеран спецназа Николай Евтух при поддержке товарищей покорил Эльбрус на специально оборудованных полозьях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Медики военного госпиталя в Острове могут претендовать на стимулирующие выплаты
26 августа 2020
Медики военного госпиталя в Острове могут претендовать на стимулирующие выплаты
Ветеран спецназа на коляске совершил велопробег из Петербурга в Псков
26 августа 2020
Ветеран спецназа на коляске совершил велопробег из Петербурга в Псков
14 человек прибыли рейсом авиакомпании «Скол» из Калининграда в Псков
26 августа 2020
14 человек прибыли рейсом авиакомпании «Скол» из Калининграда в Псков
Псков стал первым городом в РФ, который принял План устойчивого развития до 2030 года
26 августа 2020
Псков стал первым городом в РФ, который принял План устойчивого развития до 2030 года
Ведерников: Слухи о дистанционном обучении с 20 сентября не соответствуют действительности
26 августа 2020
Ведерников: Слухи о дистанционном обучении с 20 сентября не соответствуют действительности
На «Десантном взводе» российская команда одержала уверенную победу в биатлоне в составе взводов
26 августа 2020
На «Десантном взводе» российская команда одержала уверенную победу в биатлоне в составе взводов
Наталья Ильина назвала самые востребованные специальности ПсковГУ
26 августа 2020
Наталья Ильина назвала самые востребованные специальности ПсковГУ
В куполе кампуса ПсковГУ разместится штаб псковского отделения Русского географического общества
26 августа 2020
В куполе кампуса ПсковГУ разместится штаб псковского отделения Русского географического общества

Идет загрузка...