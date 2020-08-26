Ветеран спецназа на коляске совершил велопробег из Петербурга в Псков

17:49, 26 августа 2020, ПАИ

Велопробег из Петербурга в Псков совершил ветеран спецназа на инвалидной коляске. Спортивное мероприятие было посвящено памяти 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Островские вести».

Ветераны спецназа «Тайфун» совершили велопробег по маршруту Санкт-Петербург - Гатчина - Луга – Псков – Остров - Новгородка. 24 августа на Пулковских высотах участники велопробега возложили цветы к мемориалу «Пулковский рубеж», где в 1941 было остановлено наступление немецких войск и где защитники Ленинграда держали оборону 900 блокадных дней.

После возложения цветов и последних приготовлений спортсмены выехали к первой промежуточной точке – в Гатчину, где прошла встреча с местной администрацией города и совместное возложение цветов к памятнику «Гатчина - город воинской славы».

Возглавил велопробег ветеран спецназа «Тайфун», майор в отставке Николай Евтух, который в боях в Чечне получил контузию и остался прикованным к инвалидной коляске. Николай Николаевич ехал на специальном трехколесном велосипеде с ручным приводом. Его поддержали трое других ветеранов спецназа. Замыкала колонну велосипедистов машина сопровождения.

Всего за три дня ветераны преодолели почти 500 километров по дорогам через Ленинградскую и Псковскую области.

Инициатором поездки выступил Союз ветеранов спецназа «Тайфун», организационную помощь оказал «Союз дорожников Ленинградской области», а также Следственный комитет России. Участников велопробега на границе Ленинградской и Псковской областей встретил помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов. Он вместе с ветеранами «Тайфуна» продолжил велопробег.

Стоит отметить, что в прошлом году ветеран спецназа Николай Евтух при поддержке товарищей покорил Эльбрус на специально оборудованных полозьях.