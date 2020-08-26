Долг в 400 тысяч рублей оплатил опочанин в страхе лишиться автомобиля

17:52, 26 августа 2020, ПАИ

В отделение судебных приставов Островского и Пыталовского районов на исполнение поступил исполнительный лист о взыскании с местного жителя задолженности в размере 400 тысяч рублей в счет компенсации стоимости ½ доли автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также предупреждён, что в случае непогашения задолженности его автомобиль, в частности, будет арестован.

Через несколько дней, не желая лишиться своего автотранспорта, гражданин оплатил задолженность в полном объеме. Чек об оплате задолженности в размере 400 тысяч рублей предоставлен судебному приставу-исполнителю.

Исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.